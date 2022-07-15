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    Rennes’ten Kim Min Jae için açıklama geldi

    Şampiyonalar Ligi kadrosunda adı bulunmayan Kim Min Jea için Rennes teknik direktörü Bruno Genesio transfer açıklaması yaptı.
    • 15.07.2022 - 17:11
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    Rennes’ten Kim Min Jae için açıklama geldi

    Geçtiğimiz sezon başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euroya sarı-laciverlti renklere bağlanan Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerden yoğun ilgi görmüştü.

    Son zamanlarda adı Fransız basınında sıkça geçerken, İtalya temsilci Napoli de Koreli stoper Kim Min Jae ile yakından ilgileniyordu.

    Listede adı yok

    Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev ile oynayacağı UEFA maçlarının kadrosunda 25 yaşındaki stoperin adı geçmemişti.

    Rennes’ten Kim Min Jae için açıklama geldi #1

    “Kim Min Jae’yi bekliyoruz”

    Rennes teknik direktörü Bruno Genesio, savunma transferi için yaptığı açıklamada, Kim Min Jae’yi beklediklerini söyledi. Genesio, “Kim Min Jae’yi bekliyoruz, savunma transferi için onun iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Ama resmi imzalar atılmadığı sürece dikkatli olmayız” ifadelerini kullandı.

    Fransız temsilcisi Rennes, Koreli oyuncunun transferi için sarı-lacivertlere serbest kalma bedeli olan 18 milyon euro’yu ödeyecek.

    Rennes’ten Kim Min Jae için açıklama geldi #2


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