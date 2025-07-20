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Rizespor, Amir Hadziahmetovic'i istiyor

Rizespor, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic'e talip oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
20.07.2025 17:05
Rizespor, Amir Hadziahmetovic'i istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Rizespor, Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic'i gündemine aldı.

Karadeniz ekibi, deneyimli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rizespor'un ilgisinin yanı sıra Hadziahmetovic'e yurt dışından da bir teklif geldi.

Boşnak futbolcunun Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini korurken, hem Süper Lig'den hem de Avrupa'dan gelen teklifler siyah-beyazlı yönetimin kararını etkileyecek.

SOMUT GELİŞMELER BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın, teknik heyetin raporuna göre oyuncuyla ilgili karar vermesi bekleniyor. Transferde önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

2022-2023 sezonunun devre arasında Konyaspor'dan Beşiktaş'a 3.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 28 yaşındaki isim, siyah-beyazlı formayı 55 kez giydi.

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 8 asistle mücadele etti.

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Rizespor'da geçiren Hadziahmetovic, çıktığı 23 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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