Abone ol: Google News

Rizespor, Taylan Antalyalı'yı transfer etti

Rizespor, Galatasaray'dan ayrılan 30 yaşındaki milli futbolcu Taylan Antalyalı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 28.08.2025 19:32
Rizespor, Taylan Antalyalı'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı ile iki sezonluk anlaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

Taylan Antalyalı, 18 kez A milli takım kadrosuna davet edildi ve 9 kez ay yıldızlı formayı giydi. 45 kez ise alt yaş kategorilerinde milli formayı terletti. Yeni transferimiz Taylan Antalyalı'ya 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri