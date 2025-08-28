Rizespor, Taylan Antalyalı'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Taylan Antalyalı ile iki sezonluk anlaşıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla Süper Lig'de 24 maçta görev yapan Taylan Antalyalı kendisini 2 yıllığına yeşil mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Deneyimli oyuncunun takımla çalışmalara başladığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi: