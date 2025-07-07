Rodrigo Becao'ya 5 takım birden talip oldu

Transfer dönemine Jhon Duran'ı kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadro yapılanması adına çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takımda Rodrigo Becao'nun geleceği şekilleniyor.

5 TAKIM PEŞİNDE

İspanyol basınına göre tecrübeli stoper için 5 takım devreye girdi.

Marca'nın haberine göre; Udinese, Atalanta, Nantes ve Bahia ve Internacional 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi düşünüyor.

62 MAÇ KAÇIRDI

Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Becao, sarı-lacivertlilerde üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemedi.

5.5 milyon euro piyasa değeri bulunan Brezilyalı stoper 361 gün sahalardan uzak kalırken, 62 maç kaçırdı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe'de 3 sezon daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Becao, 37 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.