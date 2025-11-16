Sadettin Saran'dan Robert Lewandowski yanıtı

- Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Robert Lewandowski'nin Fenerbahçe ile anılması hakkında şaşkınlıkla yanıt verdi.
- Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in sorusuna "Nereden çıktı Lewandowski?" diyerek cevapladı.
- Lewandowski'nin sezon sonunda Barcelona'dan ayrılması bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son zamanlarda Fenerbahçe ile ismi anılan Barcelona'nın yıldız forveti Robert Lewandowski hakkında gelen soruya cevap verdi.
Beyaz Futbol'da Sinan Engin'in Sadettin Saran'a yönelttiği Lewandowski sorusuna Saran, şaşkınlıkla cevap verdi.
"NEREDEN ÇIKTI LEWANDOWSKI?"
Sinan Engin'in sorusuna şaşıran Saran, "Nereden çıktı Lewandowski?" cevabını verdi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Polonyalı golcünün sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
37 yaşındaki yıldızın Barcelona ile yollarını ayırması bekleniyor.