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    Samatta'ya Kızılyıldız kancası

    Fenerbahçe'nin istenmeyen isimlerinden biri olan Mbwana Samatta'yı Kızılyıldız'ın kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler oyuncunun maaşı yerine kiralama bedelini talep ediyor.
    • 17.07.2022 - 09:26
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    Samatta'ya Kızılyıldız kancası

    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un takımda düşünmediği futbolculardan olan Mbwana Samatta'ya Kızılyıldız talip oldu.

    Vole'nin haberine göre; Kızılyıldız, Samatta'nın 2.2 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü ödeyip oyuncuyu kiralamak istedi. Fenerbahçe bu teklife ek olarak kiralama bedeli istedi.

    Görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, edindiğimiz bilgiye göre, sarı-lacivertlilerin limit artırımı yapmak ve bonservisle oyuncu almak için kiralama bedelini mutlaka istediği, Kızılyıldız'ın maaş ödemesi yerine buraya ağırlık vermesini talep ettiği öğrenildi.

    Samatta ya Kızılyıldız kancası #1

    Geçen sezon 9 gol attı

    Gelecek sezon da Fenerbahçe'de düşünülmeyen Samata geçen sezonu Antwerp'te kiralık olarak geçirdi. Burada Avrupa Ligi'nde de dahil olmak üzere toplam 9 gol attı.

    Samatta ya Kızılyıldız kancası #2

    Samatta ya Kızılyıldız kancası #3


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