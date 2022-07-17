Samatta'ya Kızılyıldız kancası

Fenerbahçe'nin istenmeyen isimlerinden biri olan Mbwana Samatta'yı Kızılyıldız'ın kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-lacivertliler oyuncunun maaşı yerine kiralama bedelini talep ediyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un takımda düşünmediği futbolculardan olan Mbwana Samatta'ya Kızılyıldız talip oldu.

Vole'nin haberine göre; Kızılyıldız, Samatta'nın 2.2 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü ödeyip oyuncuyu kiralamak istedi. Fenerbahçe bu teklife ek olarak kiralama bedeli istedi.

Görüşmelerin sürdüğü aktarılırken, edindiğimiz bilgiye göre, sarı-lacivertlilerin limit artırımı yapmak ve bonservisle oyuncu almak için kiralama bedelini mutlaka istediği, Kızılyıldız'ın maaş ödemesi yerine buraya ağırlık vermesini talep ettiği öğrenildi.

Geçen sezon 9 gol attı

Gelecek sezon da Fenerbahçe'de düşünülmeyen Samata geçen sezonu Antwerp'te kiralık olarak geçirdi. Burada Avrupa Ligi'nde de dahil olmak üzere toplam 9 gol attı.