Serikspor'dan 2 transfer birden

1. Lig'de mücadele eden Serikspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Antalya temsilcisi, orta saha oyuncuları Emre Nefiz ile Ekrem Terzi'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

SERİKSPOR TRANSFERLERİ DUYURDU

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor forması giyen Ekrem Terzi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmıştır. Profesyonel futbolcu Emre Nefiz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.