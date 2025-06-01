Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek'i gündemine aldı

Haber Merkezi

Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü olmuştu.

Eyüpspor'dan ayrılan genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SHAKHTAR'IN GÜNDEMİ İSMAİL

İmzalar atıldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Turan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i gözüne kestirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgileniyor.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon 30 maçta görev yapan ancak yalnızca 1706 dakika (maç başına 57 dakika) sahada kalan orta saha oyuncusu, 2 asist üretti.