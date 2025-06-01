Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek'i gündemine aldı

Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü olmuştu.
Eyüpspor'dan ayrılan genç teknik adam, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
SHAKHTAR'IN GÜNDEMİ İSMAİL
İmzalar atıldıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Turan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek'i gözüne kestirdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, sarı lacivertlilerin 26 yaşındaki oyuncusu İsmail Yüksek ile ilgileniyor.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 30 maçta görev yapan ancak yalnızca 1706 dakika (maç başına 57 dakika) sahada kalan orta saha oyuncusu, 2 asist üretti.
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