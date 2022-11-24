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    Sofiane Feghouli, Beşiktaş iddialarına cevap verdi

    Sofiane Feghouli, Beşiktaş iddialarına cevap verdi

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. 6 aydır futbola uzak olan Cezayirli oyuncuyla ilgili son kararı Şenol Güneş verecek.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:55
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    Galatasaray'ın 2017 yılında West Ham United'dan 4 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Sofiane Feghouli, uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydi.

    Süper Lig'de uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra henüz kendisine yeni bir takım bulamadı.

    Beşiktaş'a önerildi

    Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim önerildi.

    Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a teklif edildi.

    Sofiane Feghouli, Beşiktaş iddialarına cevap verdi #1

    Son kararı Şenol Güneş verecek

    Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı, teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi.

    "Beşiktaş'a sormak daha doğru olabilir"

    Beşiktaş'a tranfer olacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Sofiane Feghouli, "Bilmiyorum. Bu soruyu doğrudan Beşiktaşlı yetkililere sormak daha doğru olabilir." açıklamasında bulundu.

    Sofiane Feghouli, Beşiktaş iddialarına cevap verdi #2


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