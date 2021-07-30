Steaua Bükreş'in sahibi Becali: Morutan'ı Galatasaray'a satacağım

FSCB finansörü Gigi Becali, Morutan transferiyle ilgili, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan" dedi.

FCSB, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Kazakistan temsilcisi Shakhter Karagandy ile karşı karşıya geldi. Bükreş'teki maçı 1-0 kazanan FCSB, deplasmanda 2-1 mağlup olunca mücadele penaltılara gitti.

Penaltılarda FCSB adına 3. penaltı vuruşu için beyaz noktaya gelen Morutan, fileleri havalandıramadı. Shahkter 5 penaltının 5'ini de gole çevirirken, FCSB kaçan tek penaltı nedeniyle Avrupa'ya veda etti.

Maç sonrası konuşan FSCB finansörü Gigi Becali, "Morutan'ın bu maçta ortaya koyduğu performans bence pazarlıkları etkilemez. Galatasaray, Morutan'ı diğer maçlarda da seyretti. Morutan tek başına oynamıyor. Evet penaltıyı kaçırdı. Ancak diğer maçlarda takımın yıldızıydı. Futbol takımla oynanan bir oyun." açıklamasını yaptı.

“MORUTAN’I SATACAĞIM”

Becali ayrıca, "Avrupa'dan elenmemizle birlikte Morutan'ı satacağım. Teklifin nereden geldiğini biliyorsunuz, Galatasaray'dan." dedi.

FCSB 7 MİLYON EUROYA KADAR İNDİ

Romanya'dan ProSport'ta yer alan habere göre ise; FCSB, Morutan için 10 milyon eurodan 7 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise teklifini 5 milyon euroya kadar yükseltti.

"MORUTAN ÇOK İYİ FUTBOLCU"

Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanan rövanş maçı öncesi Morutan'ı istediğini dile getirmişti.

Terim, "Morutan çok iyi bir futbolcu, çok da beğeniyorum. O nasıl bize haber yollamış, bizim az paramız olduğunu biliyor herhalde, zayıf oynuyorum ki az para olsun beni alsınlar. Makul bir paraya herhalde Galatasaray yok demez. Hakikaten zevk verecek oyunculardan bir tanesi. O zevki de daha önce abileri burada verdi. Hagi, Popescu ve Ilie hala buradalar. Top ayağındayken herkesin mutlaka oynamasını isteyeceği bir oyuncu, gelişeceğini de düşünüyorum, ben de onu beğeniyorum." ifadelerini kullanmıştı.

104 MAÇTA 14 GOL 30 ASİST

22 yaşındaki Romen futbolcu Olimpiu Morutan'ı FCSB, 2018 yazında Botosani'den 700 bin euro'ya transfer etmişti. Morutan, FCSB formasıyla çıktığı 104 maçta 14 gol atıp 30 asist yaptı.