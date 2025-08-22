Tayfur Bingöl, Kocaelispor'a transfer oldu

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı takımda bir veda gerçekleşti.

Beşiktaş, 32 yaşındaki oyuncusu Tayfur Bingöl'ün Süper Lig ekibi Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

"KOCAELİSPOR'LA ANLAŞMAYA VARIŞMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl’ün nihai transferi hususunda Kocaelispor’la anlaşmaya varılmıştır.



Tayfur Bingöl’e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.



Beşiktaş JK

BEŞİKTAŞ FORMASINI 48 KEZ GİYDİ

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Tayfur, Beşiktaş formasıyla 48 resmi maça çıktı.

500 bin euro piyasa değeri bulunan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistle mücadele etti.