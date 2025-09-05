Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi duyurdu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Benjamin Bouchouari'nin transfer sürecinde sona gelmişti.

3 Eylül'de İstanbul’a gelen ve burada sağlık kontrolünden geçen Faslı futbolcu, dün sabah saatlerinde Trabzon’a gelmişti.

BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO

Yaşananların ardından ise Trabzonspor, Benjamin Bouchouari’nin kesin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Saint-Etienne’le anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bordo-mavililer, 4 milyon euro bonservis bedeli karşısında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kamuoyuna Duyuru



Profesyonel futbolcu Benjamin Bouchouari’nin, kulübümüze kesin transferi konusunda AS Saint Etienne Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.

TRABZONSPOR'UN 6. TRANSFERİ

Bordo-mavililer, temmuz ayının başında eski oyuncusu Paul Onuachu ve Estoril’den sağ bek Wagner Pina'yı kadrosuna katmıştı.

Cercle Brugge’den Brezilyalı santrfor Felipe Augusto'yu transfer eden Trabzonspor, sonrasında Bastia’dan 19 yaşındaki orta saha Christ Inao Oulai ve Rennes’ten Kazeem Olaigbe'yle kadrosunu güçlendirmişti.

Bouchouari'nin transferiyle birlikte Karadeniz ekibi, bu yaz 23 yaş ve altında 5 futbolcuyu renklerine bağlamış oldu.

KARİYERİ

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın Roda takımında başlayan 23 yaşındaki Bouchouari, burada geçirdiği 3 sezonun ardından Fransa ekiplerinden Saint-Etienne'e transfer oldu.

Saint-Etienne'de geçtiğimiz sezon 26 kez forma giyen orta saha, 1 de gol katkısında bulundu.