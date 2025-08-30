Trabzonspor, Muhammed Cham'ı Slavia Prag'a kiraladı

Trabzonspor Kulübü, Avusturyalı futbolcu Muhammed Cham'ın Slavia Prag'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcumuz Muhammed Cham Saracevic'in, Slavia Prag Kulübüne, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Anlaşmaya göre Slavia Prag'ın bordo-mavili kulübe kiralama bedeli olarak 600 bin euro ödeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: