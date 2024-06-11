Trabzonspor, Paul Onuachu için şartları zorluyor Trabzonspor, kiralık sözleşmesi biten Paul Onuachu’yu takımda tutmak için her şeyi yapıyor. Southampton’a yaptığı kiralama teklifini güncelleyen Karadeniz ekibi, zorunlu satın alma opsiyonu ve takas gibi formülleri de devreye soktu.

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Geride bıraktığımız sezon sergilediği performansla tam not alan Paul Onuachu, 21 lig maçında 15 gol atıp, 4 asist yaparken; Türkiye Kupası’nda da çıktığı 4 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırmıştı.

Karadeniz ekibi, 2.01’lik santrforu takımda tutmak için tüm kozları oynuyor. Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor’da mutlu olan ve şehre de alışan Onuachu’yla devam etmek istiyor.

Southampton, daha önce sunulan kiralama tekliflerine olumsuz yanıt verirken, Trabzonspor rakamı güncelledi.

Ayrıca zorunlu satın alma opsiyonu ve takasta oyuncu vermek gibi formüller de devrede.

Daha önce Southampton’dan Orsic’i alırken, İngiliz ekibinin Türkiye’deki kulübü Göztepe’ye Taha Altıkardeş’i veren bordo-mavililer, yine takasta bazı isimleri önerecek.

Forvette öncelik Onuachu

Görüşmelerde Trabzonspor’un elini güçlendiren nokta ise Onuachu’nun kalmak istemesi.

Bu talebini Southampton’a da ileten Onuachu ile diğer yandan temaslar sürüyor. Bu sezon 1 milyon 750 bin euro maaş alan Onuachu’nun daha yüksek bir rakam talep ettiği öğrenilirken, oyuncunun ücretine zam yapılması gündemde.

Başkan Ertuğrul Doğan, forvet transferinde tüm önceliğini Onuachu’ya vermiş durumda.