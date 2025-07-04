Trabzonspor, Paul Onuachu'nun maliyetini duyurdu

Yaz transfer dönemine savunma oyuncusu Wagner Pina'yı kadrosuna katarak başlayan Trabzonspor, ikinci hamlesini gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a getirdiği eski golcüsü Paul Onuachu'nun transferinde mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, Onuachu'yu 5.67 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro maaş ile 3+1 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

KAP AÇIKLAMASI

Karadeniz ekibinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir.



Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.



Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır.