Trabzonspor, Real Betis forması giyen Nabil Fekir'i istiyor Süper Lig devi Trabzonspor, Real Betis forması giyen Nabil Fekir ile ilgileniyor.

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Trabzonspor'un on numara için transfer etmek istediği ismin İspanya La Liga takımlarından Real Betis forması giyen Nabil Fekir olduğu öne sürüldü.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yıldız ismin transferiyle bizzat ilgilendiği ve taraftarı heyecanlandıracak bu ismi takıma kazandırmak için tüm şartları zorladığı kaydedildi.

Türkiye'ye sıcak bakıyor

30 yaşındaki orta sahanın ise Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ve Trabzonspor'un ilgisinden memnun olduğu aktarıldı.

Bordo-mavililer, İspanyol ekibini ikna etmek için pazarlıkları sürdürdüğü bildirildi.

5 sezondur Real Betis forması giyen Cezayir asıllı Fransız oyuncunun yeni bir maceraya yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında.