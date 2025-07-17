Trabzonspor, Saul ve Puertas transferlerinde sona yaklaşıyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da gözler Saul Niguez ve Cameron Puertas transferlerinde.

Bordo-mavili ekip, iki oyuncuyla ilgili sürecin son aşamasına gelirken, kulüplerle ilgili detayların netleşmesi bekleniyor.

Saul Niguez’in Atletico Madrid ile olan sözleşme feshi beklenirken, Cameron Puertas için ise Al Qadsiah’ın hamlesi takip ediliyor.

SAUL NIGUEZ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Atletico Madrid forması giyen Saul Niguez’in Trabzonspor’la prensipte anlaşma sağladığı belirtildi.

Bordo-mavili ekibin geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki orta saha oyuncusuna yıllık yaklaşık 3 milyon euro teklif ettiği, Saul’ün de bu teklifi kabul ettiği kaydedildi.

Ancak transferin resmiyete kavuşması için Atletico Madrid ile sözleşme feshi gerekiyor.

İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerin sürdüğü, tarafların ayrılık için son prosedürleri tamamlamaya çalıştığı öğrenildi.

CAMERON PUERTAS

Öte yandan orta saha için gündemde yer alan bir diğer isim olan Cameron Puertas konusunda ise Suudi Arabistan ekibi Al Qadsiah’ın tavrı belirleyici olacak.

26 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusuna ilgi gösteren Trabzonspor, oyuncunun kulübüyle olan bağının kopmasını bekliyor.

Al Qadsiah’ın orta sahaya yeni bir oyuncu transfer etmesi durumunda Puertas için çıkış yolu açılabileceği ifade ediliyor.

BU HAFTA NETLİK KAZANACAK

Her iki oyuncunun transferinin bu hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Trabzonspor’un, özellikle Saul transferini kamp dönemine yetiştirme konusunda ısrarcı olduğu, teknik direktör Fatih Tekke’nin de bu transferlere öncelik verdiği bildirildi.