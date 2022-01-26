Trabzonspor'dan 2.4 milyon euroya geleceğe yatırım

Bordo-mavililer, 1. Lig'de 21 yaş altında en değerli 5 isim arasında yer alan Enis, Taha, Kerem ve Batuhan'ı adeta 1 futbolcu parasına, 2.4 milyon euroya renklerine bağladı.

Trabzonspor, bir yandan şampiyonluk için doludizgin giderken diğer taraftan geleceği de düşünüyor. Bordo-mavililer; Kouassi, Visca, Yusuf Erdoğan ve Puchacz transferlerinin ardından gençlere yaptığı yatırımla dikkat çekti.

Fırtına, TFF 1. Lig'de 21 yaş altında en değerli 5 isimden 4'ünü renklerine bağladı. Karadeniz ekibi bu transferleri toplamda 2 milyon 450 bin euroya, adeta bir futbolcunun bonservisine ödenen miktarla bitirdi.

BURSA’YA 28 MİLYON TL

Altınordu'dan 19 yaşındaki forvet Enis Destan'ı 600 bin euro karşılığında önceki gün renklerine bağlayan bordo-mavililer, Bursaspor'dan aldığı Taha (18 yaş stoper), Kerem (19 yaş-ön libero) ve Batuhan (20 yaş-forvet) için toplam 28 milyon TL (1.8 milyon euro) bonservis bedeli ödeyecek. Taha'nın 4 gün içinde şehre gelerek takıma katılacağı öğrenildi.

Kerem ile Batuhan ise sezonu Bursaspor'da kiralık olarak geçirecek, önümüzdeki yıl takıma katılacak.