Trabzonspor'dan yeni transferi Paul Onuachu'ya özel klip

Trabzonspor Kulübü, Nijeryalı golcü futbolcu Paul Onuachu​​​​​ transferini özel bir kliple duyurdu.

Bordo-mavili kulübün YouTube kanalından "Elbette birlikte harika şeyler yapacağız" başlığıyla yayınlanan video, kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Klipte üzerindeki Trabzonspor formasıyla konuşan Onuachu, şu ifadeleri kullandı:

Bu geri dönüş için çok emek verildi. Bu hem benim hem de ailem ve tabii ki beni bu kulübe geri döndürmek için emeği geçenler adına çok şey ifade ediyor. Bu hatırlanmaya değer bir şey. Görüyorsunuz ki ben onları çok özlemişim. Burada en çok özlediğim şey taraftarlar, futbol sevgisi ve tutku. Buraya geri dönmek bir hata değil bu kaderimizde olan bir şey. Taraftarlarımızın ben burada değilken bile gösterdiği sevgi bana geri dönmek için onlara yarım kalan bir işimiz olduğunu göstermek için büyük bir motivasyon verdi. Dolayısıyla benim ve özellikle de taraftarlar için çok anlamlı. Daha önce oynadığınız bir kulübe geri dönmek her zaman özeldir. Buraya ilk geldiğimde de karşılamaları çok iyiydi. Dün gördüğüm karşılama da harikaydı. Kendimi özel hissettim. Taraftarlara hak ettiklerini, bana gösterdikleri sevgi ve tutkuyu sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorum.