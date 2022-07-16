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Trabzonsporlu Gervinho, Aris için Yunanistan'a gitti

Trabzonsporlu Gervinho, Aris için Yunanistan'a gitti

Yeni sezonda Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayan Gervinho'ya, Trabzonspor 'kulüp bul' mesajı göndermişti. Fildişili futbolcu da Aris'le her konuda anlaşmaya vardı.