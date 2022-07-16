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    Trabzonsporlu Gervinho, Aris için Yunanistan'a gitti

    Trabzonsporlu Gervinho, Aris için Yunanistan'a gitti

    Yeni sezonda Abdullah Avcı'nın kadro planlamasında yer almayan Gervinho'ya, Trabzonspor 'kulüp bul' mesajı göndermişti. Fildişili futbolcu da Aris'le her konuda anlaşmaya vardı.
    • 16.07.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 08:42
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    Geçtiğimiz sezon çapraz bağları kopan Gervinho'nun sözleşmesi dondurulmuş, hemen ardından Trabzonspor yıldız oyuncuyla bu sezondan itibaren geçerli olmak üzere yeni sözleşme imzalamıştı.

    Fildişili oyuncu yeni sezonda teknik direktör Abdullah Avcı'nın planlarında yer almayan 35 yaşındaki futbolcuya 'kulüp bul' mesajı gönderilmişti.

    Tecrübeli kanat oyuncusu, Yunan temsilcisi Aris ile her konuda anlaşmaya varmıştı. Gervinho bugün akşam saatlerinde komşuya gitti.

    Trabzonsporlu Gervinho, Aris için Yunanistan a gitti #1

    Sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak

    Başarılı futbolcu, Yunanistan Havalimanı'nda Aris atkısıyla da poz verdi. Deneyimli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrasında resmi imzayı atması bekleniyor.

    Gervinho geçen sezon Bordo-Mavililer'le 13 maça çıkıp 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

    Trabzonsporlu Gervinho, Aris için Yunanistan a gitti #2


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