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Haber Merkezi

Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyon belli oluyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 18 Mayıs Pazar akşamı Kayserispor'la oynayacağı maçı kaybetmemesi durumunda üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu kutlayacak.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Galatasaray'ın bu sezonki başarısında ise en büyük pay sahiplerinden biri, Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan golcü futbolcu Victor Osimhen oldu.

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi, gösterdiği performansla dikkatleri çekerken geleceği de belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE TEMAS HALİNDE

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun uğraş verdiği Nijeryalı forvet oyuncusu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Osimhen'i transfer etmek için girişimlerde bulunuyor.

"FENERBAHÇE PAZARLIK YAPIYOR"

TRT Spor yorumcusu Barış Yurduseven, konuya dair olarak şu açıklamayı yaptı:

Fenerbahçe beni şaşırtıyor.. Fenerbahçe şu anda Osimhen için Napoli ile 75 milyon üzerinden pazarlık yapıyor ve bu rakamlara çıkan tek kulüp konumunda. Fenerbahçe şu anda Osimhen transferinde Skriniar transferinden daha ciddi durumda.

"MENAJERİ NEDEN PAZARLIK YAPIYOR O ZAMAN FENERBAHÇE İLE?"

Yurduseven'in bu sözleri üzerine ise spiker Veli Yiğit, "Osimhen Fenerbahçe'ye gitmez." yanıtını verdi.

Barış Yurduseven ise Yiğit'e şöyle cevap verdi:

Menajeri neden pazarlık yapıyor o zaman Fenerbahçe ile? "Türkiye'de Galatasaray'dan başka kulüpte oynamayacak" der keser atardı.

PİYASA DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Kısa süre içerisinde Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı 39 kez giydi.

70 milyon euro piyasa değeri bulunan Osimhen, bu karşılaşmalarda 35 gol ve 8 asistle mücadele etti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Galatasaray’ın Nijeryalı oyuncusu Osimhen, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 35'e çıkarmış ve sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olmuştu.