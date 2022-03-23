Valerien Ismael'in sözleşme detayları belli oldu

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için anlaştığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael'e yıllık 1.2 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş'ta alınan son Hatayspor beraberliği, eleştiri oklarının hedefinde olan Önder Karaveli'nin sonunu getirdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile Genel Sekreter Mesut Urgancılar'ın yer aldığı toplantıda, Ismael ismine Çebi'den onay çıktı.

Ancak Çebi, son kararı dün yapılan yönetim toplantısında ekip arkadaşlarının da rızasını alarak vermek istedi ve zirveden de Fransız hocanın ismi çıktı.

YILLIK 1.2 MİLYON KAZANACAK

46 yaşındaki çalıştırıcı ile ekibi dahil toplam senelik 1.2 milyon euro üzerinden 1+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya varıldı.

Milli ara sonrasında 3 Nisan'da oynanacak Trabzonspor maçında, Fransız teknik patronun takımın başında olacağı öğrenildi. Ismael yetişirse yarın 18.00'de yapılacak idmanda da takımın başında olacak.

Öte yandan Ismael ismini, yönetime futbolculardan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in önerdiği de gelen Haberler arasında.