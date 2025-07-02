Victor Osimhen, Juventus'a mı gidiyor? Resmi açıklama geldi

Juventus'ta Futbol Stratejisi Direktörü olarak görev yapan Giorgio Chiellini, gündemdeki Victor Osimhen haberlerine açıklık getirdi.

İtalyan futbol adamı, Nijeryalı golcüyle ilgilenmediklerini vurguladı.

"OSIMHEN İLE BİR ALAKAMIZ YOK"

Chiellini, DAZN'a yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bizi güldüren çok haber okuyoruz. Osimhen ile bir alakamız yok.

Chiellini, Juventus'un transfer gündeminin farklı isimler üzerine kurulu olduğunu da ima etti.

KARARINI HALA VERMEDİ

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, hala gelen teklifleri değerlendiriyor ve Galatasaray'dan istediği süre devam ediyor.

Yıldız golcünün yeni durağının neresi olacağı merak konusu.

REKORLAR KIRDI

Sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, geçen sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda toplam 41 resmi karşılaşmada forma giydi.

26 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 30, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 ve Türkiye Kupası'nda da 4 kez oynadı.

Süper Lig'de 26, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda da 5 gol kaydeden Victor Osimhen, toplam 37 golle sezonu tamamladı.

Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon hem kişisel hem kulüp rekorları da kırdı.

2024-2025 sezonunda rakip fileleri 37 kez havalandıran Osimhen, en golcü sezonunu yaşadı.

Yıldız isim, Türk futbolunda da en golcü yabancı futbolcu rekorunun da sahibi oldu.