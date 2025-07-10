Victor Osimhen'den Galatasaray paylaşımı

Leroy Sane'yi renklerine bağlayarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Victor Osimhen'i bekliyor.

Transferi için büyük uğraş verilen yıldız oyuncu, gece geç saatlerde sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

GECE YARISI PAYLAŞIM

Nijeryalı golcü, şampiyonluk kutlamalarının ardından 5 yıldızlı Galatasaray formasıyla kızıyla birlikte üçlü çektirdiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Osimhen'in yaptığı bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları transferi için çok heyecanlandırdı.

Galatasaray, oyuncu tarafıyla anlaşırken, Napoli tarafıyla ise 75 milyon euroluk çıkış maddesinin ödeme planı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki golcü futbolcu, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.