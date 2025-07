Metin Öztürk: Victor Osimhen işi 48 saat içinde çözülür

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ankara’da gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurulu’nun ardından Galatasaray 2’nci başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kulüp olarak beklentilerinin futbolun saha içinde kalması olduğuna dikkat çeken Öztürk, şu şekilde konuştu:

"OSIMHEN DE MUTLAKA GALATASARAY'DA OLMAK İSTİYORDUR"

Sarı-kırmızılı ekibin bu sene doğrudan Şampiyonlar Ligi’ne katılacağını hatırlatan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Tüm futbolcular bu arenada olmak istiyor. Bundan evvel demin bahsettiğiniz gibi Mauro Icardi de ilk geldiği yıl kiralık futbolcumuzdu. Sonra lisanslı futbolcumuz haline geldi. Osimhen de mutlaka Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de Osimhen’in bizde olmasını istiyoruz. Ama şu an Napoli Kulübü'nün futbolcusu. Başkanımız, başkan vekilimiz Sayın Abdullah Kavukçu’yu şu konuda görevlendirdi. Biliyorsunuz biz daha transfer sezonu açılmadan gene başkanımızın ve Sayın Abdullah Kavukçu’nun büyük gayretleriyle Bayern Münih'in ve Alman milli takımının en önemli futbolcularından birini transfer ettik. Burada asıl olan Galatasaray'dır. Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Osimhen ile ilgili gerekli teklifleri Napoli'ye yaptık. Zaten bu işte 48 saat içinde çözülür. Her zaman her futbolcunun alternatifi vardır. Alternatifi olmayan tek şey bizim Galatasaray aşkımızdır. Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Buradaki hedef adım adım önce çeyrek final, yarı final, mümkünse final. Biz hep sahada kalacağız.