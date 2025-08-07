Abone ol: Google News

Villarreal, Thomas Partey'i transfer etti

Villarreal, son olarak Arsenal forması giyen yıldız futbolcu Thomas Partey ile 1 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 19:35
Villarreal, Thomas Partey'i transfer etti

İspanya ekibi Villarreal, serbest oyuncu statüsündeki Thomas Partey'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ganalı futbolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

ARSENAL'DEN AYRILMIŞTI

Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Almeria'da forma giyen Partey, 2020'de imza attığı Arsenal'dan sezon sonunda kontratının bitmesiyle ayrılmıştı.

SÜPER LİG TAKIMLARIYLA ANILDI

Transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Partey, Arsenal kariyerinde 167 maça çıkıp 9 gol kaydetti.

Eshspor Haberleri