Villarreal, Thomas Partey'i transfer etti

İspanya ekibi Villarreal, serbest oyuncu statüsündeki Thomas Partey'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Ganalı futbolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
ARSENAL'DEN AYRILMIŞTI
Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Almeria'da forma giyen Partey, 2020'de imza attığı Arsenal'dan sezon sonunda kontratının bitmesiyle ayrılmıştı.
SÜPER LİG TAKIMLARIYLA ANILDI
Transfer döneminde ismi Süper Lig ekipleriyle de anılan Partey, Arsenal kariyerinde 167 maça çıkıp 9 gol kaydetti.