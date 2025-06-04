Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması

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2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da sezon başında Almanya Bundesliga takımı Werder Bremen'e kiralanan Derrick Köhn'ün geleceği şekilleniyor.

Werder Bremen Futbol Direktörü Clemens Fritz, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Derrick Köhn ile ilgili konuştu.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Fritz, şunları dedi:

Galatasaray'a bir teklif sunduk ve görüşmelerimiz devam ediyor.

"KALMAK İSTİYOR"

Werder Bremen'in Köhn için Galatasaray'a 3 milyon euro teklif ettiğini haberlerini doğrulamayan Alman ekibinin yöneticisi, şu şekilde konuştu:

Anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmemiz gerekiyor. Derrick'in Bremen'de kalmak istediğini biliyoruz.

SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray ile Werder Bremen arasında Derrick Köhn için yapılan anlaşmada 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Bremen, bu bedelden daha düşük bir rakama Köhn'ün bonservisini almak istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Werder Bremen formasıyla 30 maça çıkan ve 1597 dakika sahada kalan Derrick Köhn, 2 gol atıp 2 de asist üretti.

GALATASARAY'LA 1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

2023-2024 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.