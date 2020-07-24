West Bromwich, Vedat'ın peşini bırakmıyor

Premier Lig'e yükselerek 250 milyon euroluk gelirin sahibi olan Bilic'in takımı West Bromwich, Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler istediği rakam ise 20 milyon euro.