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- West Bromwich, Vedat'ın peşini bırakmıyor
West Bromwich, Vedat'ın peşini bırakmıyor
Premier Lig'e yükselerek 250 milyon euroluk gelirin sahibi olan Bilic'in takımı West Bromwich, Vedat Muriç'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler istediği rakam ise 20 milyon euro.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 10:13
Transfer yapabilmek için Vedat Muriç'i satmayı planlayan Fenerbahçe, golcü futbolcunun bonservis bedelini belirledi.
20 MİLYON EURO
Sarı-lacivertliler, Premier Lig'e yükselen West Bromwich'in peşinde olduğu Kosovalı forvet için 20 milyon euro istiyor.
250 MİLYON EURO KAZANDILAR
İngiliz ekibinin, lige ayakbastı parası ve yayın gelirleriyle birlikte 250 milyon euroyu kasasına koyduğunu öğrenen sarı-lacivertli yönetimin, bu rakamın altına düşmeyi düşünmediği öğrenildi.
LİGLER BİTİNCE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Slaven Bilic'in 26 yaşındaki forveti çok istediği, ligler biter bitmez İngilizlerin Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtildi.