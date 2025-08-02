Wilfried Singo, Monaco'da kalma kararı aldı

Leroy Sane ve Victor Osimhen'i renklerine bağlayan Galatasaray'da, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sağ bek bölgesi için arayışlarını sürdüren ve bu doğrultuda Monaco forması giyen Wilfried Singo'yu gündemine alan sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi.

MONACO'DA KALMAK İSTİYOR

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; 24 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek, Monaco'da kalmayı tercih etti.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Singo'ya Galatasaray'ın ciddi bir teklif sunduğu ancak oyuncunun Monaco'da mutlu olduğu ve kulübüyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istediği öğrenildi.

TRANSFERİNE ONAY VERİLMEDİ

Monaco ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının, teknik direktör Adi Hütter'in planlarında önemli bir yer tuttuğu ve bu nedenle transferine onay verilmediği de gelen bilgiler arasında.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

25 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.90 boyundaki Singo, geride kalan sezonda Monaco'da 35 resmi maçta forma giydi ve 3 gol, 3 asistlik katkı verdi.