Yunus Akgün'le sözleşme görüşmeleri durduruldu

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılmak istenen Yunus Akgün, 9 milyon liralık maaş teklifini kabul etmedi. Genç oyuncunun 13 milyon lira istediği öğrenilirken görüşmeler de askıya alındı.

Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan ve yaz transfer döneminde takıma birçok yıldız ismi katan Galatasaray, ligde son 3 maçta 11 gol attı ve 9 puan topladı.

Sezona gol yollarındaki sıkıntılarla başlayan Cimbom, son haftalarda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin gösterdiği performansla bu sorunu çözdü.

Devre arasında kiralanması da gündemde olan Yunus Akgün ile bir yandan da sözleşmesini (Haziran 2024'te bitiyor) uzatma görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, hiç beklemediği bir cevapla karşılaşınca görüşmeler geçici olarak askıya alındı.

Aradaki fark 4 milyon lira

Radyospor'da yer alan habere göre; genç oyuncuya 9 milyon lira veren Galatasaray, Yunus Akgün'ün 13 milyon lira istemesi üzerine görüşmeleri durdurdu.

Aradaki farkı vermek istemeyen sarı-kırmızılıların Akgün'den indirim beklediği öğrenilirken, 22 yaşındaki futbolcunun 4 milyon liralık farkı düşürüp düşürmeyeceği de merak ediliyor.

Başkan Dursun Özbek'in, futbolcu maaşlarında oldukça katı olması da dikkat çekiyor.