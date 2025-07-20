Yusuf Demir'in İspanya'ya transferi iptal!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor.

Takımın genç isimlerinden Yusuf Demir'e talip olan Elche, oyuncuyla ilgili son kararını verdi.

İspanya LaLiga'ya yeni yükselen Elche, hücum oyuncusunun transferinden vazgeçti.

YÜKSEK MAAŞ ENGEL OLDU

Kicker'in haberine göre; Galatasaray'daki maaşı nedeniyle transferin mümkün olmadığı belirtildi.

İspanyol ekibi, Galatasaray'dan yıllık 1.6 milyon euro maaş kazanan Yusuf'a 900 bin euro önerdi.

Galatasaray maaşın tamamının karşılanmasında ısrarcı olunca transfer suya düştü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

2022-2023 sezonunun başında Rapid Wien'den Galatasaray'a 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

Bir dönem sarı-kırmızılıların Basel'e kiraladığı Yusuf, İsviçre'de de beklenilen gelişmeyi kaydedemedi ve Galatasaray'a geri döndü.

PİYASA DEĞERİ 2.2 MİLYON EURO

2.2 milyon euro piyasa değeri bulunan Yusuf, Galatasaray formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 2 asistle mücadele etti.