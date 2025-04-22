Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk etti.
Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi.
MAÇ GEÇ BAŞLADI
Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy’un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi.
Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Karşılaşmada kısa süre de olsa 4. hakem olarak sahaya çıkan Taşkınsoy, daha sonra devam edemedi ve rahatsızlığı devam ederek kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
MERKEZ HAKEM KURULU'NDAN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Merkez Hakem Kurulu resmi sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Türkiye Kupası’nda Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir. Yapılan doktor muayenesi sonucunda yüksek nabız tespit edilen hakemimizin sağlık durumu dikkate alınarak, karşılaşmada görev yapmamasına karar verilmiştir.
Bu gelişmenin ardından müsabaka, dördüncü hakem olarak görevli Ali Yılmaz’ın hakem olarak sahaya çıkması neticesinde 12 dakikalık gecikmeyle başlamıştır. Karşılaşmanın 13. dakikasından itibaren ise Abdullah Buğra Taşkınsoy’un yerine Üst Klasman Hakemi Raşit Yorgancılar, dördüncü hakem olarak görev almıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Abdullah Buğra Taşkınsoy kontrol amacıyla ambulansla hastaneye sevk edilmiştir.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış