Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı

İHA

Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray’ı konuk etti.

Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy’un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy’un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi.

Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Karşılaşmada kısa süre de olsa 4. hakem olarak sahaya çıkan Taşkınsoy, daha sonra devam edemedi ve rahatsızlığı devam ederek kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

MERKEZ HAKEM KURULU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Konyaspor-Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Merkez Hakem Kurulu resmi sosyal medya hesabından paylaşımda şu ifadeler yer aldı: