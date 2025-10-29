Alanyaspor, kupada turladı

- Alanyaspor, Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırım'ı 2-1 yenerek tur atladı.
- Alanyaspor'un gollerini Florent Hadergjonaj ve Baran Moğultay attı.
- Bursa Yıldırım'ın tek golünü Güneş Güventürk kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası 3. tur maçında Süper Lig takımlarından Alanyaspor, deplasmanda 3. Lig ekibi Bursa Yıldırım ile karşılaştı.
Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1 kazandı.
ALANYASPOR, İKİ GOLLE TURLADI
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 31. dakikada Baran Moğultay kaydetti.
Bursa Yıldırım'ın tek golü ise 48. dakikada Güneş Güventürk'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Alanyaspor adını bir üst tura yazdırırken, Bursa Yıldırım turnuvaya veda etti.