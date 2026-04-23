Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası çeyrek finalinde evinde Alanyaspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe'deki müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Samet Çavuş üstlenecek.
Karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.
KAZANAN EKİP KONYASPOR'LA KARŞILAŞACAK
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.
Maçı galip bitiren takım Konyaspor ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cengiz, Olaitan, Orkun, Toure, Oh
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan, Hagi, Ui-jo, Güven
