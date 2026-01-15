Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'ne 3 attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası’nda grup maçlarının heyecanı yaşanıyor.

C Grubu’nun 2. haftasında Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Beşiktaş ile Yalçın Koşukavak yönetimindeki 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü, hakem Buğra Taşkınsoy’un düdük çaldığı müsabakada Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, konuk ettiği rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz attı.

Siyah-beyazlılarda ilk iki golün asistleri beklerden geldi.

Abraham'ın attığı ilk golde asisti sol bek Rıdvan Yılmaz yaptı, Toure'nin golünde asist ise sağ bek Taylan Bulut'tan geldi.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Taylan Bulut, siyah-beyazlılarda ilk kez skora katkı verdi.

2026'DA İLK MAÇ İLK GALİBİYET

2026 yılında ilk kez sahaya çıkan Beşiktaş, yeni yılda oynadığı ilk maçta kalesini gole kapattı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, 2'DE 2 YAPTI

Türkiye Kupası'na deplasmandaki Fenerbahçe galibiyeti ile başlayan Beşiktaş, bu sonucun ardından kupada ikide iki yaptı ve 6 puana yükseldi.

Ankara Keçiörengücü, kupada 3 puanda kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maç haftasında Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Siyah-beyazlılar, ligde pazartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak.

Ankara Keçiörengücü, kupadaki bir sonraki maçında sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü

87' Beşiktaş'ta Salih Uçan ceza sahası dışı sol çaprazından içeri koşu yapan Kartal'a adrese teslim bir top attı, koşu yapan Kartal adeta topa uçarak vurdu... Gerçekten görülmeye değer bir gol.

87' Gol… Beşiktaş 3-0 Ankara Keçiörengücü (Kartal)

85' Keçiörengücü'nde İshak Karaoğul yerine Alper Duman oyunda.

84' Beşiktaş'ta El Bilal Toure yerine Ahmet Sami Bircan oyunda.

83' Beşiktaş'ta Jota Silva'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Cengiz Ünder bekletmeden yerden ayak içi vurarak topu filelere gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

82' Keçiörengücü'nde Junior Fernandes oyundan çıktı, Ezeh oyunda.

82' Beşiktaş takım halinde rakip yarı alanda boşluk arıyor.

79' Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz ve Vaclav Cerny oyundan çıktı, Salih Uçan ve Cengiz Ünder oyunda.

77' Keçiörengücü'nde Odise Roshi ceza sahasının sağından topu kale ağzına çevirmek istedi, savunma ayak koydu. Korner.

74' Keçiörengücü çok net kaçırdı... İbrahim Akdağ ceza sahası dışı sağ çaprazından müsait pozisyonda sert vurdu, Ersin adeta uzadı ve topu kornere çeldi.

72' Beşiktaş'ta Jota Silva orta alanda Oğuzcan Çalışkan'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Karar faul.

70' Keçiörengücü'nde Odise Roshi, Jota Silva'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

68' Keçiörengücü'nde Erkam Develi, Tahsin Özler ve Hakan Bilgiç oyundan çıkarken İbrahim Akdağ, Hüseyin Bulut ve Odise Roshi oyunda.

67' Beşiktaş'ta Tammy Abraham ve Milot Rashica kenara gelirken Jota Silva Orkun Kökçü oyunda.

64' Beşiktaş paslaşarak oyunu kontrol etmeye devam ediyor.

62' Keçiörengücü yedek kulübesinde hareketlenme göze çarpıyor.

61' Beşiktaş'ta Rashica sağ kanattan penaltı noktasına ortaladı, El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

58' Beşiktaş'ta Cerny sağ çaprazda ceza sahasının önünden şansını denedi, top az farkla yandan dışarıya gitti.

55' El Bilal Toure farkı ikiye çıkarıyor... Taylan sağ kanatta ceza sahasının uzağından ortaladı, savunmanın markajından kurtulan El Bilal Toure'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.

55’ Gol… Beşiktaş 2-0 Ankara Keçiörengücü (Toure)

54' Beşiktaş'ta Rashica sağ kanatan son çizgiye indi, topu çevirmek isterken savunmadan sekti ve kornere gitti.

51' Keçiörengücü ikinci yarıya baskılı başladı. Ankara temsilcisi Beşiktaş'a ön alan baskısı yapıyor.

48' Keçiörengücü'nde Ousmane Diaby ceza yayının solundan şut çekti, top savunmadan geri döndü.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Beşiktaş 1-0 Ankara Keçiörengücü

44' Beşiktaş'ta Taylan Bulut ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören noktadan sert şut çekti. Top farkla auta gitti.

42' Keçiörengücü'nde Halil Can ceza sahası içinde topla buluştu. Sol çaprazda kaleye yönelmek isterken son anda Tiago Djalo araya girdi.

40' Maçta bu dakiklarda tempo iyice düştü.

37' Beşiktaş'ta Kartal Kayra sağa kanattan köşe vuruşunu kullandı, El Bilal Toure'nin ön direkteki kafa vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

34' Keçiörengücü tehlikeli pozisyondan yararlanamadı... Junior Fernandes ceza sahası içi solundan pasını penaltı noktasındaki Halil Can Ayan'a attı. Halil müsait pozisyonda şutunu çekmek istedi ancak topu ıskaladı.

31' Beşiktaş'ta El Bilal Toure orta alandaki kafa topu mücadelesinde yerde kaldı. Karar faul.

28' Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak oynanan oyundan memnun değil, oyuncularına sitem ediyor.

26' Beşiktaş'ta Rıdvan'ın sol kanattan yaptığı orta Abraham'ı aştı ve taca çıktı.

23' Keçiörengücü'nde Erkam Develi, Demir Ege'ye yaptığı faul sonrası maçtaki ilk sarı kartı gördü.

20' Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı... Ön alan baskısında kapılan topta Cerny pasını yaydaki Kartal Kayra'ya çıkardı. Kartal Kayra ise pasını solunda bekleyen El Bilal Toure'nin önün bıraktı. El Bilal bekletmeden yerden sert vurdu, kaleci Emre harika bir reflekse topu kornere çeldi.

15' Abraham'dan usta işi kafa vuruşu... Rıdvan sol kanatta ceza sahası önünden adrese teslim ortaladı, Abraham'ın penaltı noktasının solundan yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu.

15’ Gol… Beşiktaş 1-0 Ankara Keçiörengücü (Abraham)

13' Beşiktaş hazırlık paslarıyla rakip alanda boşluk arıyor. Maç adeta Keçiörengücü yarı alanında geçiyor.

11' Beşiktaş önde baskı yaparak Keçiörengücü'nün pasla başlamasına engel olmaya çalışıyor.

9' Beşiktaş'ta Cerny ceza sahası dışı sağ çaprazda Rashica ile paslaştı ancak savunma araya girerek tehlikeye izin vermedi.

7' Beşiktaş'ta Rıdvan sol kanattan ortasını açtı, kaleci Emre çıkarak Abraham'dan önce topu kontrol etti.

5' Beşiktaş'ta Abraham ara pasla Rashica'yı ceza sahasında topla buluşturmak istedi ama kaleci Emre çıkarak topu kontrol etti.

3' Keçiörengücü'nde Fernandes sol kanattan ceza sahasına doğru uzun bir taç atışı kullandı, savunmadan seken top kaleci Ersin'de kaldı.

1' Maç başladı.