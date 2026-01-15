Abone ol: Google News

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Ankara Keçiörengücü'nü 3-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş, 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 23:21
  • Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenerek 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
  • Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci maçını da kazanan Beşiktaş, puanını 6'ya çıkardı.
  • Beşiktaş, son derbi yenilgisinin ardından 6 lig, 2 kupa maçı oynayıp yenilmedi.

Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI

Ligde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisi sonrasında ligde 6, kupada 2 maça çıkan Beşiktaş bu süreçte taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

Son yenilgisinin ardından Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.

