Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

- Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yenerek 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
- Türkiye Kupası C Grubu'nda ikinci maçını da kazanan Beşiktaş, puanını 6'ya çıkardı.
- Beşiktaş, son derbi yenilgisinin ardından 6 lig, 2 kupa maçı oynayıp yenilmedi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayan Beşiktaş, başkent temsilcisini 3-0 yenerek ikinci maçını da kazandı ve puanını 6'ya yükseltti.
Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
SON YENİLGİ FENERBAHÇE'YE KARŞI
Ligde oynadığı ve 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisi sonrasında ligde 6, kupada 2 maça çıkan Beşiktaş bu süreçte taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.
Son yenilgisinin ardından Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Rizespor, Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü maçlarını kazanan siyah-beyazlılar, Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarında ise rakipleriyle berabere kaldı.