Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile oynayacağı maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 14:10
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe maçının stadyumu değişti
  • Fenerbahçe ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri arasındaki maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
  • Maçın yer değişikliği, olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirildi.
  • Karşılaşma 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

STADYUM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile oynayacağı maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.

Bu kararın alınmasındaki sebebin, oluşabilecek olumsuz hava şartları olduğu öğrenildi.

14 OCAK'TA OYNANACAK

Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe 14 Ocak Çarşamba günü 20.30'da karşılaşacak.

