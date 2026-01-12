Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe maçının stadyumu değişti

- Fenerbahçe ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri arasındaki maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile kozlarını paylaşacak.
Bu karşılaşma öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
STADYUM DEĞİŞTİ
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri ile oynayacağı maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na alındı.
Bu kararın alınmasındaki sebebin, oluşabilecek olumsuz hava şartları olduğu öğrenildi.
14 OCAK'TA OYNANACAK
Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe 14 Ocak Çarşamba günü 20.30'da karşılaşacak.