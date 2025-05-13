Fatih Tekke'den Galatasaray maçı öncesi açıklama

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Trabzonspor ile Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te karşılaşacak.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maç öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİK, TARAFTARI ÜZDÜK"

Tekke, sözlerine şöyle başladı:

Zor günler geçirdik, taraftarı üzdük. Belki en problemli anda bizi çağırdılar ve geldik. Belki son 50 yılın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Bir aydır bu finali hayal ediyorduk, kupayı aldığımızda benden mutlusu olmayacak. Kupayı hak edecek mücadeleyi göstermemiz gerekiyor.

"LİG MAÇINDA PUAN ALABİLİRDİK"

Fatih Tekke, lig maçında puan alabileceklerini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

Galatasaray ile ilk maçta fırsatları değerlendirsek, puan alabilirdik. Memnun olduğum yönler de var. Bu maç farklı olacak. Galatasaray'ın yetenekli oyuncuları var ama bizim de var. Kaptan, Nwakaeme ve Savic özellikle oynamak istiyor. Savic özellikle çok net! O durumda bir oyuncunun oynaması zor ama istiyor. Onunla başlayacağız. Trabzonspor kupalara adaydır, bu kötü sezonda bile kupa almak iyi bir şey olarak görülebilir. İnsanları biraz mutlu etmek, beni çok mutlu edecek. Kolay bir rakiple oynamayacağız.

"BİZ GELDİKTEN SONRA DURULDU"

Taraftarların çok üzüldüğünü belirten Tekke, şu sözleri sarf etti:

Taraftarı çok üzdük, biz geldikten sonra bu durum biraz olsun duruldu. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bazı oyuncularımız oynayamayacak durumda olsa bile sahaya çıkmak istiyor. Bir özür maçı gibi, ayrıca Trabzonspor'un Avrupa'ya gidiyor olması lazım.

"GALATASARAY GERÇEĞİ VAR"

Galatasaray'a övgülerde bulunan Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı:

Cümleleri kurmak kolay ama karşımızda Galatasaray gerçeği var. Belki de Türkiye tarihinin en pahalı, dinamik bir kadrosu... Ama karşılarında bu kupayı isteyen bir takım görecekler umarım. Hak eden kazansın, futbol dışında bir şey konuşulmasın. Kupayı çok istiyoruz, gücümüzden daha fazla mücadele edeceğiz.

"BUNU DÜŞÜNMEK DOĞRU DEĞİL"

Fatih Tekke, sözlerine şöyle devam etti:

Trabzonspor'un bir kupayı alması ve almamasıyla ilgili geleceğini dizayn etmesini düşünmek doğru değil. Oyunun üzerine düşünme şeklimizi değiştirmek ve biraz elit liglerdeki gibi futbol üzerine konuşmak... Ülkemizdeki futbol iklimi herkesin malumu! Oyuncularım rahat olsun, onlar Trabzon şehri gibi şehri mücadele etsin! Öne mücadele, önce oyun oynamak. Bu çocukların bu ortamda rahatlaması lazım. İstedikleri gibi hata yapabilirler, bunu onlara söyledim. Sahada mücadele edecekler.

"ÖYLE BİR HADSİZLİĞİM YOK!"

Fatih Tekke, şu açıklamayı yaptı: