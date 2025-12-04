Abone ol: Google News

Fethiyespor, Bandırmaspor'u kupanın dışına itti

Fethiyespor, Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde evinde Bandırmaspor'u 4-1'lik skorla yenerek gruplara kaldı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 15:37
Fethiyespor, Bandırmaspor'u kupanın dışına itti
  • Fethiyespor, Türkiye Kupası 4'üncü turunda evinde Bandırmaspor'u 4-1 mağlup ederek gruplara yükseldi.
  • Maçta golleri Şahan Akyüz, Uğur Ayhan, Cihan Kazan ve Samet Asatekin attı.
  • Fethiyespor, bu sonuçla istikrarsız lig performansına rağmen kupada başarılı bir şekilde ilerliyor.

Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde evinde 1'inci Lig ekibi Bandırmaspor'u farklı mağlup eden 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor adını grup aşamasına yazdırmayı başardı: 4-1.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 3'üncü dakikada Şahan Akyüz, 26'ncı dakikada Uğur Ayhan, 69'uncu dakikada Cihan Kazan ve 84'üncü dakikada Samet Asatekin attı.

Konuk Bandırmaspor'un tek golü 18'inci dakikada Wilson Samake'den geldi.

FETHİYESPOR GRUPLARA KALDI

Bu sezon ligde grubunda istikrarsız bir görüntü sergilemesine rağmen kupada gruplara kalmayı başaran Muğla temsilcisi Fethiyespor önceki turlarda Söke 1970 SK, Kestel Çilekspor ve Dersimspor'u elemişti.

Eshspor Haberleri