Galatasaray taraftarı: Bizimle kal Osimhen

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Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde ise Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada başlattıkları Victor Osimhen kampanyasını tribünlere de taşıdı.

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OSIMHEN PANKARTLARI

Türkiye Kupası finalinde Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da bir taraftar, "Bizimle kal Osimhen." pankartı açtı.

Öte yandan Galatasaraylı bir başka taraftarın açtığı, "Paşa da, ağa da sen Osimhen." pankartı dikkat çekti.