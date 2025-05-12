Galatasaray taraftarından Victor Osimhen kampanyası

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Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma geçen, Türkiye Kupası'nda ise finale kalan Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u mağlup edip, sezonun ilk kupasını kazanmayı hedeflerken 18 Mayıs'taki Kayserispor maçında ise taraftarı önünde lig şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde.

HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Galatasaray'ın bu sezon Napoli'den kiralık kadrosuna kattığı Victor Osimhen, kariyerinin en iyi dönemini sarı-kırmızılı formayla geçirirken geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi.

Avrupa devlerinin ve Suudi Arabistan ekiplerinin peşinde olduğu yıldız golcüyü Galatasaray da takımda tutmak istiyor.

GALATASARAYLILAR KAMPANYA BAŞLATTI

Sarı-kırmızılı ekibin taraftarları da Osimhen'i yeni sezonda takımda görmek isterken sosyal medya platformu X üzerinden kampanya başlatıldı.

Galatasaray taraftarlarının başlattığı "Stay with us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" kampanyası için yapılan paylaşım sayısı, birkaç saat içinde 150 bini geçti.

"BİZİMLE KAL OSIMHEN"

Gece boyunca devam eden paylaşımların ardından paylaşımların sayısı sabah saatlerinde 600 bini aştı.

Öte yandan bu sezon Galatasaray formasıyla 38 maça çıkan Victor Osimhen, 33 gol ve 8 asist kaydederek sarı-kırmızılı takıma toplamda 41 gol katkısı sağladı.