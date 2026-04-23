Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında serileri sona erdi

Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek elendi.

RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ilk yarısı düşük tempoda geçti. Orta saha mücadelesi şeklindeki ilk 45 dakikada iki ekip de pozisyon üretmekte zorlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk takım Gençlerbirliği etkili girdi. Başkent temsilcisi, 51. dakikada yakaladığı hızlı hücumda Fıratcan Üzüm'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlı takım, 83. dakikada Adama Traore ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Kupanın son şampiyonu Galatasaray, tek maç üzerinden yapılan çeyrek finalde elendi.

Gençlerbirliği ise adını yarı finale yazdırdı.

Başkent temsilcisi, yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor maçının galibiyle karşılaşacak.

AHMED KUTUCU'YA TEPKİ

Galatasaray taraftarı, sarı-kırmızılı futbolcu Ahmed Kutucu'ya tepki gösterdi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Ahmed, mücadelenin 56. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

Taraftarlar, performansını beğenmediği Ahmed'i çıkarken ıslıkladı.

GÜNAY'IN BÜYÜK HATASI GOLE NEDEN OLDU

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç, müsabakanın 83. dakikasında yaptığı büyük hatayla Gençlerbirliği'nin gol atmasına neden oldu.

Günay, Başkent temsilcisinde sağdan kullanılan kornerde altıpasa gelen meşin yuvarlağı elinden kaçırdı.

Kale önünde topu önünde bulan Adama Traore fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların bir bölümü hatanın ardından tezahüratla Günay'a destek vermeye çalışırken bir bölümü de her top geldiğinde tecrübeli file bekçisini ıslıkladı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşları, çok üzgün olduğu görülen Günay Güvenç'e moral verdi.

UltrAslan'ın olduğu tribünden Günay lehine tezahüratlar yapıldı.

Taraftarlar, Barış Alper Yılmaz'dan içeri giren takım arkadaşını tribüne getirmesi istedi.

Uzun süre beklemenin ardından yeniden sahaya dönen Günay'a taraftarlar büyük destek verdi.

Duygulanarak ağladığı görülen Günay, taraftarın önüne giderek hem hatasından dolayı özür diledi hem de destek için teşekkür etti.

OSIMHEN 35 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, 35 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere temsilcisi Liverpool ile 18 Mart tarihinde oynanan karşılaşmada kolu kırılan Osimhen, Süper Lig'deki Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giyemedi.

Kolundaki özel bandajla mücadele eden Osimhen, 78. dakikada Renato Nhaga'nın yerine oyuna dahil oldu.

13 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Sarı-kırmızılıların, iç sahadaki 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sahasında son olarak 25 Kasım 2025 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 yenilen Galatasaray, ardından taraftarı önünde 8 Süper Lig, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Söz konusu maçlarda 34 kez ağları sarsan Galatasaray, 12 golü kalesinde gördü.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 10 MAÇ SONRA YENİLDİ

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 10 maçın ardından mağlubiyet yaşadı.

Kupada son olarak 29 Şubat 2024 tarihinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında organizasyonda 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Geçen sezon kupayı kazanma başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bu süreçte 24 kez rakip fileleri havalandırırken 10 gol yedi.

SEZONU KAPATMAYA 4 MAÇ KALDI

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda 4 müsabakası kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray'ın önünde sadece Süper Lig maçları kaldı.

Ligde üst üste 3, toplamda 25 kez şampiyonluk yaşayan sarı-kırmızılı ekip, son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4, üçüncü Trabzonspor'un 6 puan önünde lider girdi.

Galatasaray, sezonun kalan bölümünde sırasıyla sahasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor, taraftarı önünde Antalyaspor ve dış sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak.