Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi, Polonyalı Piotr Lasyk oldu.
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus, Osimhen
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