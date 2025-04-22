Konyaspor - Galatasaray maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi, Polonyalı Piotr Lasyk oldu.

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Nikola, Uğurcan, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih İbrahimoğlu, Ndao, Oğulcan, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Frankowski, Mertens, Yunus, Osimhen

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Emre Çalışkan
Editor