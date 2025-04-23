Lucas Torreira, bu sezonki 4. golünü attı

İHA
Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor'u 5-1 yenerek adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılıların 2. golünü, Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira attı.
Müsabakanın 42. dakikasında sahneye çıkan Torreira, Osimhen’in kafa vuruşunda kaleciden seken topu iyi takip ederek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
4. GOLÜNÜ ATTI
29 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda 4. golünü attı. Uruguaylı futbolcu, Süper Lig’de 3, kupada da 1 gol sevinci yaşadı.
Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torreira, 90 dakika sahada kaldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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