Mert Günok, 3905 gün sonra Kadıköy'de kaleyi korudu!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.

Ara transfer döneminde kadroya katılan milli kaleci Mert Günok, 10 yılı aşkın süre sonra döndüğü sarı-lacivertlilerde 2. maçına da Türkiye Kupası'nda çıktı.

Kasımpaşa'da oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında eldiveni giyen Mert, bugün de Erzurumspor FK'ya karşı kaleyi korudu.

YILLAR SONRA KALEDE

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla rakip olarak Süper Lig'de 6 kez Şükrü Saracoğlu çimlerine ayak basan 36 yaşındaki kaleci, bu kez ev sahibi takımın kalecisi olarak oynadı.

Mert, 2015-2016 sezonu son hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçının ardından 3 bin 905 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalecisi olarak mücadele etti.

"YILLAR SONRA BURADA MAÇA ÇIKMAK GÜZEL BİR DUYGU"

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin file bekçisi Mert Günok açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye dönmenin mutluluğunu yaşayan Mert Günok, "Mutluyum, yıllar sonra burada maça çıkmak güzel bir duygu. Kupada da yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Tribünlerimiz hafta içi olmasına rağmen doluydu ve bizi destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. Ligde de önemli bir maçımız var. Tüm kulvarlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi ve şampiyonlukları hedefliyoruz." dedi.

"İNŞALLAH BU SENE MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ"

Tecrübeli kaleci, takım içi birlikteliği şu sözlerle ifade etti: