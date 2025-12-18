Okan Buruk: Puan farkını artırmak istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında konuk ettiği Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"GOLÜMÜZ VERİLMEDİ AMA KARAR DOĞRUYDU"

Mücadeleyi değerlendiren Okan Buruk, "Genel olarak güzel geçti. Oyuna başlangıcımızı gayet beğendim. 1-0'ı da bulduk. Pozisyonlar, arkasından verilmeyen golümüz vardı ama Halil Hoca'nın kararı doğruydu." dedi.

"DEĞİŞİKLİKLERİ PLANLAMIŞTIK"

Güçlü bir takıma karşı oynadıklarını söyleyen Buruk, "Formda ve kulübesi güçlü bir takıma karşı oynadık. Kulübeden güçlü oyuncular getirdiler. Biz değişiklikleri planlamıştık. Sallai ve Icardi değişiklik istemedi. Gökdeniz ve Ahmed'e giren kramplar sonrası değiştirmek zorunda kaldık. Ahmed'i kutluyorum, hep çalışıyor. Günay önemli kurtarışlar yaptı. Gökdeniz çok çabaladı. Arda ve Kazım da çok iyi sınav geçirdi. Hem kazandık hem kart görmedik hem sakatlık yaşamadık." ifadelerini kullandı.

"BAŞAKŞEHİR'İ YENMEK GÜZEL OLDU"

Açıklamalarını sürdüren deneyimli hoca, "Başakşehir direkt rakibimiz grupta, kupa hedefi olan takımlardan biri. Onları yenmek güzel oldu. Psikolojik anlamda kazanmak her zaman moral." açıklamasında bulundu.

"PUAN FARKINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Süper Lig'deki Kasımpaşa maçı hakkında da konuşan Buruk, "Kasımpaşa takımı, son 2 maçta Emre Hoca ile 0-0 berabere kaldı. Savunmayı yapan, oynamaya çalışan bir takım. Puan almaya çalışacaklar. Ara kısa tabii, 3 gün var. Rotasyonun nedenlerinden biri 3 gün sonra maç olmasıydı. Puan farkını artırmak istiyoruz. Rakipler yaklaşmak isteyecek. Kritik maç. İlk yarıyı lider bitirmek adına çok önemli maç." dedi.