Okan Buruk: Bu hafta iki kupa kazanabiliriz

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63. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nın finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu kritik maç öncesinde ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İki maç arası çok kısaydı ama iki takım da birbirini tanıyor. 3 gün önce karşılıklı oynadık. Lig maçından farklı olarak, orada rakibimiz bir rotasyon yapmıştı. İlk lig maçında riskleri azaltmak adına rotasyon yapmıştı. Bize göre daha dinlenik olacaklar ama 3-4 gün bizim için önemli. Kupayı almak istiyoruz. Hafta sonu ligi kazanmak istiyoruz ama ondan önce, yükselen formumuzla birlikte bunu devam ettirmek istiyoruz. Amacımız kazanmak. Trabzonspor'a çok saygı duyuyoruz. Onlar da kazanmak istiyorlar. Onlar için önemli yerlerden biri. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Biz de kendi oyunumuzu doğru bir şekilde ortaya koyup kupayı kazanmak istiyoruz.

"ARTIK MAÇI BEKLİYORUZ"

Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Hazırlıklarımızı yaptık. Artık maçı bekliyoruz. Amacımız kazanmak. Bazı oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Burada da oyuncuların son durumlarını yarın göreceğiz. Tam olarak hazır olmaları önemli, burada tam kadroyuz. O tam kadroyu da doğru bir şekilde kullanacağız.

"BU KEZ FARKLI OLACAK"

Maçın hikayesinin farklı olacağını ifade eden Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bu maçın hikayesi farklı olacak. Bu hafta iki kupa kazanabiliriz, bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Çok mücadeleci bir takım karşımızda olacak. Futbol dışında bir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izletiriz inşallah.

"PSİKOLOJİK OLARAK İYİ DURUMDAYIZ"

Psikolojik olarak iyi durumda olduklarını belirten Buruk, şöyle konuştu:

İki takım da aynı enerji ve duyguyla sahada olacak. Yeterli şekilde dinlendik. Psikolojik olarak iyi durumdayız.

"FATİH TEKKE'NİN TAKIMLARI HEP OYNAYAN TAKIMLARDIR"

Buruk, son olarak şunları dedi: