Samsunspor'dan Trabzonspor maçı için hakem değişikliği talebi!

Süper Lig'de 2 hafta önce oynanan Rizespor-Samsunspor maçını yöneten ve tartışmalı kararlara imza atan hakem Atilla Karaoğlan, yarın oynanacak Samsunspor-Trabzonspor Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine atandı.

Samsunspor, yazılı bir açıklama yaparak hakem atamasına tepki gösterdi.

"BU KARARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Daha iki hafta önce Rizespor ile oynadığımız karşılaşmada, Teknik Direktörümüz Thorsten Fink’e tartışmalı bir kararla gösterdiği kırmızı kart sonrası 3 maç ceza almasına neden olan hakem Atilla Karaoğlan’ın, Trabzonspor ile oynayacağımız Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasına yeniden atanmasını kabul edilemez buluyoruz. Teknik Direktörümüzün cezası henüz devam ederken, bu karara sebep olan hakemin sahada görev alacak olması futbolun adalet duygusuyla örtüşmemektedir. Geniş bir hakem havuzu bulunmasına rağmen, böylesine kritik bir karşılaşma öncesinde aynı ismin tekrar maçımızda görevlendirilmesini doğru bulmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nun, hatalı olduğunu düşündüğümüz bu kararı yeniden gözden geçirmesini bekliyoruz. Kulübümüz, Türk futbolunda daima adalet ve eşitlik ilkesine sahip çıkmakta olup, futbolumuzu yönetenlerin de bu hassasiyetimizi anlamalarını beklemekteyiz.