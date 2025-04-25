Stanimir Stoilov: Umarım kupayı Trabzonspor kazanır

Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında öncelikle Trabzonspor'u tebrik eden Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar. İlk 15 dakika iyi başladık, önemli fırsatlar yakaladık, bunları gole çeviremedik. Ardından Trabzonspor, kontrataklarla pozisyonlar üretmeye başladı. Bu bölümde oyuncularım öz güven kaybı yaşadılar" dedi.

"YUKARIDAKİ POZİSYONA DÖNMEMİZ GEREKİYOR"

Oyuncuların maçın önemi nedeniyle bir baskı altında oynadığını ifade eden Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

Kulüp tarihi açısından önemini biliyorlardı. Bizim seviyemiz burada. Türkiye'nin en iyi 4 takım arasına girmekti. Çok fazla eksiğimiz vardı kaliteli oyuncularımız anlamında. Bu da maç içinde bazı pozisyonlarda hissedildi. İlk golü Trabzonspor, şanslı şekilde buldu. Ama futbolda o gün iyi olanın yanındadır şans. Sezonun geride kalan bölümünde ortalardayız, daha iyisini yapmalıyız. Oyuncularımız şu ana kadar verdiklerinden daha çoğunu vermeli, yukarıda pozisyona dönmemiz gerekiyor.