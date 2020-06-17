Trabzonsporlular sokağa döküldü

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Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 23 yıl sonra yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor'da taraftarlar, galibiyeti sabahın erken saatlerine kadar kutladı.

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor.

23 YIL SONRA GELEN ZAFER

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 23 yıllık aranın ardından Kadıköy'de mağlup eden bordo-mavililer, adını finale yazdırdı.

Alınan bu galibiyetin ardından sokaklara dökülen taraftarların, sabaha kadar kutlama yaptıkları görüldü.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI

Maskesiz sokağa çıkan taraftarlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.

İşte o görüntüler: