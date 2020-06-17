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Trabzonsporlular sokağa döküldü
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 23 yıl sonra yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükselen Trabzonspor'da taraftarlar, galibiyeti sabahın erken saatlerine kadar kutladı.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 08:45
Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor.
23 YIL SONRA GELEN ZAFER
Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 23 yıllık aranın ardından Kadıköy'de mağlup eden bordo-mavililer, adını finale yazdırdı.
Alınan bu galibiyetin ardından sokaklara dökülen taraftarların, sabaha kadar kutlama yaptıkları görüldü.
SOSYAL MESAFE KURALINA UYULMADI
Maskesiz sokağa çıkan taraftarlar, sosyal mesafe kuralını ise hiçe saydı.
İşte o görüntüler: